“Linfa”, mostra delle opere di Luca Socci a La Soffitta di Colonnata

SESTO FIORENTINO – Linfa come nutrimento spirituale e come fonte di luce, di vita. “Linfa” è il titolo della mostra di opere pittoriche di Luca Socci il cui tema si fonde con l’ambiente e con la ricerca del colore. La mostra sarà inaugurata domenica 6 marzo alle 10.30 allo Spazio delle Arti La Soffitta di […]

SESTO FIORENTINO – Linfa come nutrimento spirituale e come fonte di luce, di vita. “Linfa” è il titolo della mostra di opere pittoriche di Luca Socci il cui tema si fonde con l’ambiente e con la ricerca del colore.

La mostra sarà inaugurata domenica 6 marzo alle 10.30 allo Spazio delle Arti La Soffitta di Colonnata a Sesto Fiorentino alla presenza dell’assessore alla cultura Jacopo Madau, del presidente dell’Unione operaia di Colonnata dove ha sede La Soffitta e responsabile dello Spazio delle Arti Francesceo Mariani e allo stesso artista Luca Socci.

In esposizione una settantina di opere di varie dimensioni. “Tra queste – spiega Socci – alcune curiosità artistiche come segnalibri e quadretti in carta come illustrazioni a corredo di un libro di poesie”.

Le opere di Socci sono espressione dell’ambiente circostante: la natura e la luce protagonisti dei dipinti dell’autore fiorentino che spaziano dal Chianti fiorentino, ai vigneti francesi, dai boschi alle nevi delle Dolomiti con incursioni fino alla Cina e al Giappone. “Molto più raramente – si legge nel catalogo – per quanto con notevole forza espressiva, l’autore si dedica alla rappresentazione di figure umane; nelle sue opere più frequente si incontrano invece pesci e uccelli ritratti nel loro ambiente naturale o da esso astratti”.

Luca Socci è nato a Firenze nel 1956, dopo il diploma di maturità scientifica si è laureato in Scienze Agrarie, con tesi sperimentale, e lavora come agronomo specializzato nella gestione della vite e dell’olivo.

Si è avvicinato alla pittura da giovanissimo, ma dopo una prima esperienza con le tecniche della tempera e dell’olio ha abbondonato il campo per riavvicinarsi in età più matura alla tecnica dell’acquerello, che ha studiato, in particolare, col M° Roberto Magnolfi.

Nel 2019 ha esposto in una personale alle Officine Garibaldi di Pisa, riscuotendo un buon successo. Ha una figlia di 30 anni e vive con la moglie in una casa sulle colline che guardano verso il Chianti fiorentino.

E’ la prima volta che espone a La Soffitta di Colonnata a Sesto Fiorentino.

La mostra “Linfa” di Luca Socci è visitabile a La Soffitta di piazza Rapisardi 6, fino al 20 marzo 2022.

Orari di apertura: dal martedì al sabato 16-19, festivi 10-12 e 16-19. Lunedì chiuso.