“L’ingrediente perduto” al Teatro Manzoni

CALENZANO – “L’ingrediente perduto” approda finalmente sul palco, in versione “tapas”, domenica 20 settembre al Teatro Manzoni. Per accogliere il maggior numero di spettatori sono previste due recite, alle ore 19 e alle ore 22. Basta prenotarsi via telefono allo 055.8877213 – o via mail a [email protected] – o acquistare il biglietto il prevendita nei punti Box Office Toscana e online su Ticketone. Ingressi da 5 a 15 euro, riduzioni per over 60, under 25, Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti a Calenzano. La serata si svolge nel rispetto del norme anti-Covid.

Lo spettacolo, tratto dal romanzo di Stefania Aphel Barzini, vede in scena Sofia Diaz e Claudia Della Seta, a cui è affidata anche la regia. Come detto, si tratta di una versione “tapas”, cioè di assaggi del testo originale, visto che le cinque attrici previste dal copione originale non possono salire insieme sul palco. La serata chiude la prima parte di Avamposti Teatro Festival. In arrivo a ottobre la prima assoluta di “Dalle stelle” (testo di Silvia Calamai), da ven 16 a dom 18 al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino in collaborazione con Intercity Festival, e Oscar De Summa in residenza artistica con il progetto drammaturgico “Senza nome” lun 19 e lun 26 al Teatro Manzoni.

Al Teatro Manzoni continuano intanto i saggi di Calenzano Teatro Formazione: lunedì 21 settembre, sempre alle 19 e alle 21, è in programma lo spettacolo “Storie di ogni genere”.