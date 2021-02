“L’inverno dei libri e dei fenicotteri” video incontro sull’arte con Paolo Graziani

SESTO FIORENTINO – “L’inverno dei libri e dei fenicotteri”, rassegna di appuntamenti dedicati ai libri promossa dalla casa editrice sestese Apice Libri, continua martedì 16 febbraio alle 18.30 con il videoincontro tra lo storico dell’arte Matteo Cecchi e Paolo Graziani, autore del volume “Il declino dell’arte sacra nel nostro tempo”. Le riflessioni dell’autore cominciano prendendo spunto dal «Libro dell’Arte» del pittore Cennino Cennini, allievo di Agnolo Gaddi, autore del noto Crocifisso della Pieve di San Martino a Sesto.

Il videoincontro si può seguire sulla pagina Facebook di Apice Libri e del Club del Giallo e sul canale YouTube di Apice Libri.

“Sono convinto che le immagini sacre siano semplicemente la scaturigine principale di fare arte”: con queste parole Graziani ci conduce in un viaggio nei percorsi non sempre lineari dell’arte sacra. Partendo dal concetto di “sacro” l’autore ci prende per mano e ci accompagna in un dibattito affascinante dove l’opera d’arte si connette inevitabilmente con le emozioni più intime, dove il collegamento tra il sacro e l’iconoclasmo diventa una discussione filosofica e morale.

Il declino dell’arte sacra nel nostro tempo è un percorso che Graziani costruisce partendo dal proprio interno, dal proprio pensiero, per raccontare attraverso i secoli il legame stretto che ogni opera di “arte sacra” ha, non solo con l’artista che la realizza, ma anche con chi quell’opera ammira. In questi tempi difficili e frazionati dove anche l’arte sacra sta subendo una sorta di decadenza, l’autore si spinge a lanciare, con silenzioso grido, una proposta programmatica di intento per la rinascita di questo primario genere artistico.