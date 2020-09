Lions Club Sesto Fiorentino: al via gli interventi per il 2020-2021

SESTO FIORENTINO – Un nuovo programma di interventi sul territorio sestese è stato avviato dai Lions Club Sesto Fiorentino da giovedì 24 settembre. L’associazione, che fa parte del circuito internazionale più grande del mondo in termini di servizio sul territorio di appartenenza, si propone a supporto della cittadinanza in termini di salute, decoro della città, scuola ed ambiente. Per quanto riguarda gli interventi legati al settore sanitario da settembre sono iniziate le visite ginecologiche gratuite a cura di Piero Pannuti negli ambulatori concessi dalla Croce Viola, ma intanto l’associazione Lions sestese sta organizzando un appuntamento annuale delle “Visite in Piazza” in cui diversi specialisti si mettono a disposizione una giornata per effettuare visite ed analisi gratuitamente in uno spazio appositamente allestito.

“L’interazione con le scuole – si legge in una nota di Lions Club – richiede invece qualche settimana di pazienza dovuta all’anno scolastico appena iniziato all’insegna delle precauzioni anticovid. Sarebbe previsto un ciclo di seminari nelle scuole elementari e medie per sensibilizzare ragazzi e genitori sui rischi dell’utilizzo di internet. Su indirizzo regionale, il tema principale dell’associazione, è l’ambiente quindi, in primavera ci sarà un’iniziativa sulla tematica dei rifiuti.

Nell’ambito cittadino è in fase di conclusione la presentazione di un progetto di restauro da donare alla città. Per il Banco Alimentare è previsto l’impegno per costruire la “catena del freddo” ovvero il sistema di recupero e distribuzione di alimenti surgelati per i meno abbienti”.

“Con azioni concrete vogliamo comunicare il valore che la nostra Associazione porta alla città. – dice il presidente Marco Santilli – E’ incredibile pensare che in tempi di lockdown siamo riusciti, a livello regionale, a raccogliere 500.000 euro destinati all’emergenza sanitaria ed a distribuire generi alimentari per 250.000 attraverso il Banco Alimentare. Oltre al nostro programma, siamo a disposizione di chiunque abbia un progetto oppure un’idea che valorizzi il nostro territorio e soddisfi i bisogni dei nostri concittadini”.