Lions Club Sesto Fiorentino “fiducia, rispetto, solidarietà” gli auguri dell’associazione per il 2021

SESTO FIORENTINO – “Fiducia, rispetto, solidarietà, scuola, territorio, persone!” Sono questi gli obiettivi fondamentali per il Lions Club di Sesto Fiorentino, ma anche un augurio per questo 2021. L’associazione è impegnata in molte attività sul territorio che anche nel 2020, nonostante la pandemia, ha cercato di portare avanti.

“Il mondo delle associazioni ha una potenza dirompente nella società: una energia tutta da scoprire e valorizzare – si legge in una nota del Lions Club di Sesto Fiorentino – Per i Lions fare associazione significa agire in piena libertà, spinti dalla passione e dalla volontà di dedicarsi agli altri nell’esclusivo interesse di rendersi utili, godendo della sola soddisfazione che genera nell’animo aiutare il prossimo. E’ con questo spirito e con l’auspicio di riuscire a raggiungere numerosi altri obiettivi, oltre a quelli già conclusi, che auguriamo a tutti un 2021 più solidale e pieno di nuova luce”. E.A.