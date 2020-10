Lions Club Sesto Fiorentino lancia un appello alle altre associazioni

SESTO FIORENTINO – In questo particolare momento “il ruolo delle associazioni di volontariato è fondamentale” è quanto scrive in una nota Lions Club che lancia un appello alle altre associazioni. “Dopo le limitazioni imposte dal nuovo decreto e dalle ordinanze regionali, ormai tutti ci sentiamo alle porte di un lockdown – prosegue la nota di Lions Club – con conseguenze che colpirebbero le categorie sociali del nostro territorio. I ristoratori devono per esempio già far fronte alla riorganizzazione del lavoro, i negozianti alla limitazione degli accessi, le scuole al continuo livello di allerta. Il ruolo delle associazioni di volontariato è fondamentale in quanto braccio operativo che, oltre al concreto aiuto, porta un fondamentale messaggio di speranza. A supporto di tutte queste realtà, ma anche per rapporti diretti con chi necessita di aiuto, la nostra associazione può fornire competenze e pareri professionali, medici, finanziari, tecnici fino a supporti economici per progetti o realtà meritevoli. Con le moderne tecnologie il Consiglio riesce a riunirsi rapidamente per prendere decisioni ed agire nel minor tempo possibile. Invitiamo associazioni, enti, ma anche aziende e singoli cittadini a scriverci all’indirizzo lcsestofiorentino@gmail.com per sottoporre richieste di collaborazione o di sostegno”.