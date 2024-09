Lions Club Sesto Fiorentino ospita Donatella Lippi

SESTO FIORENTINO – In occasione della conviviale del Lions Club Sesto Fiorentino il 20 settembre alle 20 all’Hotel 500 di Campi Bisenzio, sarà ospite Donatella Lippi relatrice su su “100 anni di UniFI: Il ruolo delle donne”. Il presidente del Lions Club Sesto Fiorentino Marco Baldinotti ha organizzato la serata in coincidenza con le celebrazioni […]



SESTO FIORENTINO – In occasione della conviviale del Lions Club Sesto Fiorentino il 20 settembre alle 20 all’Hotel 500 di Campi Bisenzio, sarà ospite Donatella Lippi relatrice su su “100 anni di UniFI: Il ruolo delle donne”. Il presidente del Lions Club Sesto Fiorentino Marco Baldinotti ha organizzato la serata in coincidenza con le celebrazioni dell’Università di Firenze per i cento anni dalla sua fondazione come ateneo statale (1924-2024). Durante la serata sarà ripercorso il ruolo delle donne nell’università che, nel trascorrere degli anni, ha subito una trasformazione significativa riflesso dei cambiamenti sociali e dell’evoluzione del mondo accademico. Dalle prime studentesse iscritte negli ambiti letterari, si è arrivati alla presenza femminile, sia di studentesse che di docenti, in tutti gli ambiti e ruoli accademici. Tra le figure di spicco accademiche che hanno dato contributi significativi, in vari modi ed ambiti , alla storia dell’Università fiorentina si ricordino Rita Levi-Montalcini e Fernanda Mazzanti Pepe.