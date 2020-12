Lions Club, sotto l’albero di Natale acceso questa sera i pacchi per le case famiglia

SESTO FIORENTINO – Sarà un Natale diverso dagli altri anni quello che ci apprestiamo a celebrare, ma proprio per le difficoltà che questo periodo si porta dietro è importante mantenere in vive le tradizione e anche quella dell’albero di Natale illuminato in piazza della Chiesa è un regalo di speranza. Regalo che il Lions Club […]

SESTO FIORENTINO – Sarà un Natale diverso dagli altri anni quello che ci apprestiamo a celebrare, ma proprio per le difficoltà che questo periodo si porta dietro è importante mantenere in vive le tradizione e anche quella dell’albero di Natale illuminato in piazza della Chiesa è un regalo di speranza. Regalo che il Lions Club Sesto Fiorentino ha voluto fare, anche quest’anno alla città e proprio questa sera 5 dicembre l’albero è stato acceso illuminando non solo la piazza ma anche i cuori. Non è stato il solo dono dei Lios Club Sesto Fiorentino. Oltre all’accensione dell’albero l’associazione ha donato i pacchi alimentari alle sei case famiglie del territorio. Questo pomeriggio la consegna sotto l’albero illuminato con il Governatore della Toscana dei Lions Club Marco Busini, il presidente Lions Club Sesto Fiorentino Marco Santilli, l’assessore ai servizi sociali Camilla Sanquerin, don Daniele Mani e i rappresentanti delle case famiglie.

“Siamo presenti sul territorio e ogni anno cerchiamo di organizzare momenti di aiuto per la popolazione – ha detto il presidente Marco Santilli – quest’anno abbiamo contribuito con i pacchi per le case famiglie e con un altro albero di Natale donato all’istituto d’arte per essere addobbato dagli studenti”.

Don Daniele Bani ha ricordato l’importanza dell’albero di Natale quest’anno “ancora di più perché vuole essere un segno di speranza”.

Tra le varie iniziative dei Lions la collaborazione con il Banco Alimentare per la distribuzione dei surgelati. “Un progetto – ha detto Massimo Casprini – che consente di arrivare alle persone con prodotti alimentari quali il pesce e le verdure”.

“Per questo progetto – ha detto il governatore Busini – riusciamo a fornire al Banco Alimentare un furgone e 80 pozzetti per la distribuzione dei surgelati: 40 sono stati donati dalla Whirpool e gli altri 40 li abbiamo messi noi”.