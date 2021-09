Lions. Visite mediche gratuite in piazza, tra le più gettonate: ecoaddome e prevenzione ictus

SESTO FIORENTINO – Anche se in versione ridotta a causa delle normative antiCovid, è tornato in piazza della Chiesa anche quest’anno il progetto di visite gratuite organizzato da Lions Club Sesto Fiorentino. Spazi sanitari allestiti nella piazza dove i medici volontari si sono messi a disposizione per le prove gratuite legate a nove patologie. Fin […]

SESTO FIORENTINO – Anche se in versione ridotta a causa delle normative antiCovid, è tornato in piazza della Chiesa anche quest’anno il progetto di visite gratuite organizzato da Lions Club Sesto Fiorentino. Spazi sanitari allestiti nella piazza dove i medici volontari si sono messi a disposizione per le prove gratuite legate a nove patologie.

Fin da questa mattina 26 settembre sono state molte le persone che si sono messe in fila seguendo le normative anticovid (distanziamento, igienizzazione delle mani, misurazione temperatura) per poter accedere alle visite gratuite. Coinvolte tutte le fasce d’eta, ma in particolare in questa edizione sono stati i 30-50enni i più presenti con una maggioranza di donne. Le visite più richieste sono state: ecoaddome, visite ginecologiche e prevenzione ictus. La struttura per le visite gratuite messe a disposizione dei Lions saranno in piazza della Chiesa fino alle 17.30 di oggi.