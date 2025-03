Lista Schmidt: “La scelta di Marco Corsini è una grande opportunità per il Museo e la Città metropolitana”

SESTO FIORENTINO – “Dopo anni di dimissioni e polemiche ideologiche, alla guida di uno dei musei della porcellana più importanti d’Italia c’è un professionista capace di fare”. La Lista civica Eike Schmidt, in una nota, augura “buon lavoro all’avvocato Marco Corsini, nuovo presidente della Fondazione Museo-Archivio di Doccia”. “Facciamo i nostri complimenti per la nomina […]

SESTO FIORENTINO – “Dopo anni di dimissioni e polemiche ideologiche, alla guida di uno dei musei della porcellana più importanti d’Italia c’è un professionista capace di fare”. La Lista civica Eike Schmidt, in una nota, augura “buon lavoro all’avvocato Marco Corsini, nuovo presidente della Fondazione Museo-Archivio di Doccia”. “Facciamo i nostri complimenti per la nomina al nuovo presidente della Fondazione Museo-Archivio Ginori della manifattura di Doccia: è una grande opportunità – dicono i consiglieri comunali Eike Schmidt, Paolo Bambagioni (nella foto) e Massimo Sabatini – per la Città metropolitana e per tutto il mondo culturale nazionale avere uno dei massimi esperti nazionali di contrattualistica, legislazione e giurisprudenza in materia di lavori pubblici a guidare la Fondazione”.

La Lista civica ricorda poi i vari incarichi e i vari traguardi del neo presidente: “Da tecnico Corsini ha avuto ruoli importanti in governi di entrambe le aree politiche, – tra cui capo dell’ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici nei governi Prodi e D’Alema – mentre da assessore ai lavori pubblici e affari legali della città di Venezia ha guidato la ricostruzione del Gran Teatro La Fenice dopo l’incendio devastante del 29 gennaio 1996, portandola a termine in maniera ineccepibile, recuperando anche il tempo perso in precedenza, grazie all’impegno vigoroso a livello di strategia giuridica e controllo operativo”. “Ci auguriamo che a Doccia dopo un periodo caratterizzato da personalismi, polemiche e proclamazioni ideologiche da parte dell’ex presidente – e si ricordano anche le dimissioni improvvise del bravo direttore Andrea Di Lorenzo nel febbraio 2023, che con grande abnegazione aveva cercato di portare avanti il lavoro – ora sotto l’egida dell’avvocato Corsini prenda forma concreta il restauro e la riapertura del Museo Ginori, secondo museo per importanza di porcellana in Italia (dopo Capodimonte), e nel settore tra i più importanti al mondo”.