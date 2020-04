“L’Italia chiamò!”, la Liberazione della Fratellanza Popolare è con l’inno di Mameli

CAMPI BISENZIO – Applausi, sorrisi, qualche lacrima ma soprattutto tanta voglia di ritrovarsi e riabbracciarsi per strada e di lasciarsi alle spalle questo periodo. E’ il 25 aprile della Fratellanza Popolare di San Donnino che questa mattina ha percorso le strade del Comune di Campi con un proprio mezzo dal quale veniva diffuso l’inno di Mameli. Un modo significativo per sentirsi parte della stessa comunità, di una comunità, a Campi come negli altri Comuni della Piana, che ha avuto, che ha e che avrà nel volontariato uno dei volti più belli espressi da questi territori. “Ringrazio i volontari – ha detto il presidente della Fratellanza Popolare, Alessio Ciriolo – che anche in un giorno così importante come il 25 aprile hanno voluto far sentire la vicinanza dell’associazione a tutta la cittadinanza. Nella speranza che la giornata di oggi possa segnare, in modo ancora più concreto, la liberazione dal Virus”.