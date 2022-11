Lite fuori da una discoteca: una delle persone coinvolte in ospedale per una ferita alla testa

LASTRA A SIGNA – Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4 del mattino, una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Signa è intervenuta all’esterno della discoteca “Esmeralda” di Lastra a Signa, in via dei Ceramisti, all’esterno delle quale era stata segnalata al 112 una lite tra due persone di nazionalità straniera. Arrivati sul posto i militari dell’Arma hanno tuttavia constatato come i due si fossero già allontanati. A distanza di poco, tuttavia, un cittadino magrebino di 35 anni ha fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale di San Giovanni di Dio per una ferita da taglio alla testa per l’episodio avvenuto in precedenza nei pressi del locale da ballo. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, per ora non chiari nemmeno nelle motivazioni.