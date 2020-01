Lite in strada. Denunciato un uomo di Lastra e uno di Pistoia

LASTRA A SIGNA – Un 31enne di Lastra a Signa L.A. e un 25enne della provincia di Pistoia W.M. sono stati denunciati a piede libero per il reato di minaccia aggravata in concorso, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Il fatto si è verificato nella notte quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti, a seguito di lite in lungarno Aldo Moro a Firenze, nei pressi del Tuscany Hall. I due denunciati sono incensurati. I due verso le tre e trenta di notte circa, per futili motivi, minacciavano, puntando un collo di bottiglia, un 48enne e 29enne della provincia di Siena, ed un 29enne del luogo. Il tempestivo intervento dei militari operanti ha fatto sì che la lite non degenerasse.