Litiga con un pedone per una mancata precedenza e lo minaccia con una “chiave a candela”: denunciato dai Carabinieri

SIGNA – Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti sono intervenuti in via Fratelli Cervi dove era stata segnalata una lite. Nella circostanza, un automobilista ha litigato con un pedone per una “mancata precedenza”: gli animi si sono subito riscaldati e il conducente dell’auto ha tirato fuori una chiave a candela, brandendola e minacciando il pedone che si era lamentato perché a suo dire proveniva ad alta velocità e aveva rischiato di investirlo.

Per questo B.M. un 37enne marocchino, residente a Calenzano è stato denunciato per minaccia aggravata. Il guidatore dell’auto era stato invitato dal pedone, un cittadino honduregno che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, a rallentare. L’automobilista non l’ha presa particolarmente bene: gli avrebbe di conseguenza risposto in maniera “colorita” e, una volta sceso dalla macchina con una chiave a candela in mano, lo ha minacciato. Il pedone impaurito è scappato cercando di nascondersi tra le persone che sostavano alla vicina fermata dell’autobus ed è lì che i Carabinieri della Stazione Carabinieri di San Piero a Ponti, allertati da alcuni cittadini che avevano avvisato il NUE 112 per segnalare l’accaduto, hanno rintracciato l’autore del folle gesto ancora intento a inveire. La chiave a candela, di cui il marocchino aveva provato a disfarsi lanciandola nel prato, è stata rinvenuta e sequestrata e lo stesso è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata