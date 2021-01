Litiga con una ragazza e poi aggredisce i Carabinieri. Ma anche lei non è da meno: un arresto e una denuncia

CAMPI BISENZIO – I Carabinieri delle Stazioni di Calenzano e Signa, nell’ambito del servizio preventivo finalizzato alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dal Dpcm, hanno arrestato un cittadino marocchino che si era reso responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Nel corso della notte, intorno alle 1.30, i militari dell’Arma sono intervenuti presso i giardini di via Petrarca a Campi Bisenzio per sedare una violenta lite fra due giovani scaturita per futili motivi e nella circostanza, uno di essi, K.Y., di 27 anni, ha aggredito i Carabinieri che solo a fatica sono riusciti a bloccarlo. La ragazza con cui stava litigando, M.A., di 21 anni, per opporsi all’arresto del giovane, si è unita all’aggressione contro i Carabinieri ma è stata bloccata e denunciata in stato di libertà per il medesimo reato. Inoltre, i due sono stati sanzionati anche per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal vigente Dpcm, L’uomo verrà giudicato con il rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna.