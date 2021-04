Lo aggrediscono e in suo aiuto interviene un Carabiniere fuori servizio: un arresto

SIGNA – Nella mattinata di ieri, presso un supermercato del Comune di Signa, un Carabiniere, libero dal servizio, mentre si trovava a fare la spesa, è intervenuto per sedare una lite fra due uomini, uno dei quali era stato offeso e aggredito. Il Carabiniere, resosi conto di quanto stava succedendo, si è prima qualificato e poi frapposto tra i due, riuscendo con non poche difficoltà a bloccare l’aggressore che, dopo l’intervento del militare, aveva tentato di far perdere le proprie tracce. Rifiutandosi di fornire le proprie generalità e mantenendo un atteggiamento ostile: da qui la richiesta di supporto ai colleghi dell’Arma. I Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti, intervenuti, si sono trovati davanti un uomo che continuava a mantenere un atteggiamento ostile rifiutando di fornire le proprie generalità, di salire a bordo dell’auto di servizio e tentando di divincolarsi. Si tratta di A.S., 44 anni, romeno, pluripregiudicato, sul quale grava l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’uomo è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.