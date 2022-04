“Lo scherzo”, ma è tutta realtà. “Il caso Gkn, lotta operaia del terzo millennio” diventa anche un audiodocumentario

CAMPI BISENZIO – Nella settimana successiva alla festa del lavoro del 1 maggio, su Rai Radio Tre nel format Tre Soldi, andrà in onda un audiodocumentario in quattro puntate (+ 1 solo in podcast) sul caso Gkn. La storia ormai è nota a tutti: cinquecento lavoratori licenziati con una Pec, uno stabilimento industriale occupato, una comunità intera che si […]

CAMPI BISENZIO – Nella settimana successiva alla festa del lavoro del 1 maggio, su Rai Radio Tre nel format Tre Soldi, andrà in onda un audiodocumentario in quattro puntate (+ 1 solo in podcast) sul caso Gkn. La storia ormai è nota a tutti: cinquecento lavoratori licenziati con una Pec, uno stabilimento industriale occupato, una comunità intera che si mobilita per la sua fabbrica e la nascita del movimento “Insorgiamo”, slogan che arriva dalla resistenza fiorentina e che diventa subito il segno di una rinascita collettiva. Questa storia viene raccontata nell’audiodocumentario “Lo scherzo. Il caso Gkn, lotta operaia del terzo millennio”, di Valentina Baronti, Camilla Lattanzi e Gianluca Masala, per la trasmissione di Rai Radio 3 “Tre soldi”. Quattro delle cinque puntate andranno in onda il 2, 3, 5 e 6 maggio alle 19.50 (tutte le puntate saranno poi disponibili sull’applicazione raiplaysound e su www.raiplaysound.it).

Nelle cinque puntate dell’audiodocumentario “Lo scherzo” si ripercorrono le tappe, i sentimenti, la storia sindacale della fabbrica, la comunità nata nello stabilimento occupato, la visione politica del movimento, le speranze e le paure, la costruzione di proposte da classe dirigente. Tutto questo viene raccontato dalle voci di quelle donne e di quegli uomini, raccolte durante i turni di presidio dello stabilimento, le manifestazioni, le assemblee, il tour tra le altre vertenze italiane, le canzoni, i momenti conviviali, i comizi e gli incontri culturali. Un mix di voci ed esperienze che rappresenta la cifra collettiva di questa vicenda, la costruzione dal basso di un’alternativa a un sistema economico e politico in profonda crisi di senso.