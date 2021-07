Lo Spid si fa al supermercato. Al Centro Sesto un servizio per attivare l’identità digitale

SESTO FIORENTINO – Aprire la propria identità digitale, mentre si è a fare la spesa. Al Centro Sesto di via Petrosa è, infatti, possibile attivare lo Spid. E’ un’iniziativa di Unicoop che coinvolge adesso 4 supermercati “pilota” (Centro Sesto di Sesto Fiorentino, Coop Prato, Gavinana, Empoli) e che punta ad arrivare in breve tempo a […]

SESTO FIORENTINO – Aprire la propria identità digitale, mentre si è a fare la spesa. Al Centro Sesto di via Petrosa è, infatti, possibile attivare lo Spid. E’ un’iniziativa di Unicoop che coinvolge adesso 4 supermercati “pilota” (Centro Sesto di Sesto Fiorentino, Coop Prato, Gavinana, Empoli) e che punta ad arrivare in breve tempo a 14 negozi.

“Lo Spid al supermercato nasce dalla necessità di fornire beni e servizi alle migliori condizioni possibili – dice Claudio Vanni di Unicoop Firenze – e nella consapevolezza della difficoltà che molte persone stanno affrontando nella gestione della propria identità digitale. Chi per motivi diversi da non avere un computer, a non avere competenze digitali, si troverebbe escluso, con questo progetto riusciamo a dare una risposta”.

L’iniziativa nasce in seguito ad un accordo sottoscritto tra Coop Italia e Namirial per il rilascio dello Spid. Namirial è il fornitore che operativamente permette l’apertura dello Spid e ospita le identità digitali e da una collaborazione con Anci Toscana.

Alla presentazione del nuovo servizio erano presenti, oltre a Claudio Vanni, anche la presidente della sezione soci Coop di Sesto-Calenzano Lia Bogliolo e il sindaco Lorenzo Falchi. “Il digital divided – ha detto il sindaco Falchi – è un tema che acuisce e crea disparità e differenze. Molti sono i servizi i cui accessi sono solo digitali e questo progetto aiuta le persone che hanno difficoltà in questo settore”.

Come funziona. Basta prenotare al numero 800050760 ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 per poter accedere a questo servizio: si può richiedere al punto Spid l’intera procedura che ha la durata di 20 minuti, sia dopo avere scaricato da casa propria i moduli e averli compilati l’ultima parte della procedura per la durata di 5 minuti.

“Da quando siamo partiti con il servizio – ha spiegato Vanni – ogni giorno riceviamo per tutti i quattro supermercato un totale di 400 prenotazioni”. Durante la prenotazione è necessario indicare il supermercato scelto e verrà dato un orario a cui presentarsi nello spazio individuato per questa attività. L’attività si svolge dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 e dalle 19.