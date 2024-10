“Lo sport che vogliamo, risorsa per la comunità”: camminata alle Cascine con le Acli e la campionessa Milena Megli

FIRENZE – In occasione della settima giornata nazionale “Lo sport che vogliamo, risorsa per la comunità”, sono 83 gli eventi aperti a tutti e dislocati in 80 Comuni, 50 province e 18 regioni per promuovere quasi 60 discipline sportive e attività motorie in tutta Italia. Una manifestazione che mette insieme le realtà associative dell’Unione Sportiva […]

FIRENZE – In occasione della settima giornata nazionale “Lo sport che vogliamo, risorsa per la comunità”, sono 83 gli eventi aperti a tutti e dislocati in 80 Comuni, 50 province e 18 regioni per promuovere quasi 60 discipline sportive e attività motorie in tutta Italia. Una manifestazione che mette insieme le realtà associative dell’Unione Sportiva Acli sparse su tutto il territorio con un unico denominatore comune: lo sport come inclusione, aggregazione e riscatto sociale in luoghi di cittadinanza vissuta o negata. A Firenze domani, sabato 19 ottobre, l’U.S. Acli Toscana, in collaborazione con Unvs Le Signe, la Fap Acli Firenze organizza presso il Parco delle Cascine (partenza alle 15 dal piazzale delle Cascine) la “Passeggiata della salute” (maglietta omaggio – Acli Sport che vogliamo) di 5 chilometri con un’accompagnatrice eccezionale, l’azzurra campionessa di marcia Milena Megli. La passeggiata è aperta a tutti e gratuita, al termine è previsto un piccolo ristoro. All’iniziativa hanno aderito anche l’Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione Nesti Pandolfini delle Signe e il Panathlon con il Club Firenze Medicea, il circolo Acli Mutuo Servizio, il Coni di Firenze, il Cip e Sport e Salute.

La giornata dedicata allo sport come risorsa per la comunità è una manifestazione che si svolge in contemporanea su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo le associazioni affiliate U.S. Acli che propongono attività aperte di sport e socialità destinate ai pubblici più disparati, con attenzione a tutti i tipi di fragilità. Era fissata dall’11 al 13 ottobre, ma molti sono gli eventi che ne fanno parte, anche in date prima o dopo quellla data. Per consultare il calendario in continuo aggiornamento https://www.usacli.it/lo-sport-che-vogliamo-vii-edizione