Lo sport sestese “vola” e scala le classifiche

SESTO FIORENTINO – È stata una stagione ricca di soddisfazioni per lo sport sestese quella che si è appena conclusa. Il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore allo sport Damiano Sforzi hanno incontrato nei giorni scorsi alcune delle società che hanno raggiunto risultati importanti nell’ultimo anno. Sono state promosse, rispettivamente, in serie B e in Promozione […]

SESTO FIORENTINO – È stata una stagione ricca di soddisfazioni per lo sport sestese quella che si è appena conclusa. Il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore allo sport Damiano Sforzi hanno incontrato nei giorni scorsi alcune delle società che hanno raggiunto risultati importanti nell’ultimo anno. Sono state promosse, rispettivamente, in serie B e in Promozione la Pallavolo Sestese e la Sestese Calcio, entrambe prime classificate nei rispettivi campionati. Soddisfazioni anche dallo sport giovanile, con la vittoria da parte dell’Under 11 del Sesto Rugby del Torneo Città di Treviso, per numero e livello dei partecipanti una sorta di campionato italiano della categoria, e dal tennis tavolo, con Sestese che si è aggiudicata la Coppa Italia dei Comitati Regionali. “In queste settimane è stato davvero un piacere potermi congratulare personalmente con alcune delle società sportive sestesi che più si sono distinte sul piano agonistico – afferma il sindaco Lorenzo Falchi – Il mondo dello sport è una ricchezza per la nostra città, prima di tutto per il lavoro di educazione, formazione e socializzazione che viene svolto a tutti i livelli dalle nostre società. In ogni incontro ho potuto cogliere la passione per lo sport e l’attenzione e la cura dei suoi valori. A tutti le congratulazioni mie e dell’amministrazione comunale”.