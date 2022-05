Lo sport torna nelle scuole: il Santo Stefano Basket partecipa a “Campi si muove”

CAMPI BISENZIO – Lo sport è tornato nelle scuole di Campi Bisenzio e, adesso, torniamo tutti insieme a fare festa grazie allo sport. Proprio per la centralità dello sport nella crescita dei giovani ma anche di una comunità come la nostra, quella campigiana, Santo Stefano Basket, infatti, ha contribuito, fin da subito, al progetto “Campi si muove”, per portare, di […]

CAMPI BISENZIO – Lo sport è tornato nelle scuole di Campi Bisenzio e, adesso, torniamo tutti insieme a fare festa grazie allo sport. Proprio per la centralità dello sport nella crescita dei giovani ma anche di una comunità come la nostra, quella campigiana, Santo Stefano Basket, infatti, ha contribuito, fin da subito, al progetto “Campi si muove”, per portare, di nuovo, dopo due anni di assenza, lo sport nelle scuole dell’infanzia e primaria. “Siamo partiti a marzo – spiegano dalla società campigiana – andando nelle classi e riscuotendo grande successo, visto che molti ragazzi ci hanno poi scelto. L’evento conclusivo del progetto è stato la “Festa dello Sport”, alla quale abbiamo partecipato lo scorso fine settimana e parteciperemo anche al prossimo. Sabato 21 maggio siamo stati impegnati con le scuole dell’infanzia e le seconde elementari; per le terze, le quarte e le quinte l’appuntamento è sabato 28 maggio”. “In questo momento di ripartenza, è molto importante offrire ai ragazzi la possibilità di fare sport insieme un bel sabato mattina, come lo è fare portare lo sport nelle classi. Sappiamo bene quanto significhi per loro divertisti ma anche crescere, con i valori che lo sport dà. C’è stato un bel clima, collaborativo e cordiale: questo è lo spirito dello sport e ancor di più del basket. Adesso, ci vediamo il 28 per una nuova giornata di basket insieme”, spiega Doriana Catalano, istruttrice del Santo Stefano Basket che ha reso possibile tutto questo insieme a Pablo Meoni e Cosimo Beltrami. “A Doriana, Pablo, Cosimo il nostro grazie per il grande e apprezzatissimo lavoro svolto”.