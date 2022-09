Lo Sportello Anziani apre il 3 ottobre

CALENZANO – Lo Sportello Anziani apre a Calenzano il 3 ottobre in collaborazione tra Spi-Cgil e Associazione Anziani di Calenzano. Lo Sportello sarà attivo il lunedì e il mercoledì nella sede dell’associazione comunale Anziani in piazza De André e il martedì e il giovedì nei locali dello Spi-Cgil. In entrambe le sedi l’orario di apertura […]

CALENZANO – Lo Sportello Anziani apre a Calenzano il 3 ottobre in collaborazione tra Spi-Cgil e Associazione Anziani di Calenzano. Lo Sportello sarà attivo il lunedì e il mercoledì nella sede dell’associazione comunale Anziani in piazza De André e il martedì e il giovedì nei locali dello Spi-Cgil. In entrambe le sedi l’orario di apertura sarà dalle 16 alle 18. Allo Sportello si potranno rivolgere gli over 65 per avere informazioni su come accedere ai servizi presenti sul territorio ma anche conoscere le varie opportunità di incontro e socialità. Per informazioni: associazione comunale anziani 055.8877004 e Spi-Cgil 055.888769.