Lo Sportello Orienta Lavoro si sposta all’Officina Civica

CALENZANO – Lo sportello Orienta Lavoro trova casa a Officina Civica, in via Petrarca, 180. Dal 2 marzo il servizio si trasferirà dal palazzo comunale di via Gramsci ai locali di Officina Civica, al primo piano. E sarà aperto il martedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 19 su appuntamento. Per […]

CALENZANO – Lo sportello Orienta Lavoro trova casa a Officina Civica, in via Petrarca, 180. Dal 2 marzo il servizio si trasferirà dal palazzo comunale di via Gramsci ai locali di Officina Civica, al primo piano. E sarà aperto il martedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 19 su appuntamento. Per prenotare o avere ulteriori informazioni si può scrivere a orientalavoro.calenzano@gmail.com o chiamare il numero 3920449339. Sono in programma anche degli eventi formativi: il 14 marzo alle 10 focus sul portale di Arti Regione Toscana per le offerte lavorative; il 13 aprile alle 16 approfondimento su come impostare un buon colloquio di lavoro e il 16 maggio alle 10 su come scrivere una lettera di presentazione. Per iscriversi i contatti sono sempre orientalavoro.calenzano@gmail.com e 3920449339.