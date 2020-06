Lo stadio a Campi? Avanti tutta. Joe Barone ha incontrato il sindaco Fossi

CAMPI BISENZIO – Avanti tutta per lo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio. Questa mattina, infatti, come riporta il quotidiano fiorentinanews.com, il direttore generale viola, Joe Barone ha incontrato il sindaco Emiliano Fossi e “questo fa capire come il club di Commisso creda nel poter portare avanti questo progetto. E tutto ciò a dispetto di alcuni problemi logistici e politici che ancora sussistono, […]

CAMPI BISENZIO – Avanti tutta per lo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio. Questa mattina, infatti, come riporta il quotidiano fiorentinanews.com, il direttore generale viola, Joe Barone ha incontrato il sindaco Emiliano Fossi e “questo fa capire come il club di Commisso creda nel poter portare avanti questo progetto. E tutto ciò a dispetto di alcuni problemi logistici e politici che ancora sussistono, senza contare le tensioni con altre società come Toscana Aeroporti che mette davanti a tutto l’ampliamento e la nuova pista dell’aeroporto di Peretola (lo stadio potrebbe interferire con le rotte in atterraggio degli aerei). “Era importante vedersi – ha detto il sindaco Fossi – dopo il primo passo dell’opzione per l’acquisto dei terreni da parte della proprietà viola e per impostare il lavoro da fare”. Sindaco che si definisce “realista e vuole andare con i piedi di piombo e con molta cautela”.