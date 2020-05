Lo stanziamento per gli asili nido privati, l’attività motoria, i contagi: tutte le novità da Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – “Uno spazio virtuale ma importante per dialogare”. E’ il video di aggiornamento che il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, “posta” tutti i giorni su Facebook. Fra le decisioni annunciate, quella presa dalla giunta comunale nella giornata di ieri di stanziare 106.000 euro a favore degli asili nido privati convenzionati (già sospesi nelle scorse settimane i pagamenti per gli asili nido comunali). La seconda notizia fa riferimento all’ordinanza numero 46 del presidente della Regione, Enrico Rossi, in base alla quale da oggi, venerdì 1 maggio, si può fare attività motoria anche oltre l’area circostante la propria abitazione ma sempre all’interno del proprio Comune. Capitolo contagi: tre nuovi casi a Campi Bisenzio, tutti legati a precedenti positività, per un totale di 80.