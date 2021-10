Lo trovano riverso a terra in via Chiella a Campi: si tratta di un pirata della strada?

CAMPI BISENZIO – L’ipotesi più accreditata, in base alla ricostruzione fatta dai Carabinieri, sarebbe quella di omicidio stradale. E’ successo tutto durante la notte, dopo una segnalazione ricevuta dalla Centrale Operativa, che ha permesso ai Carabinieri della Compagnia di Signa di intervenire, verso le 4.30, in via Chiella a Campi Bisenzio dove era stata segnalata appunto […]

CAMPI BISENZIO – L’ipotesi più accreditata, in base alla ricostruzione fatta dai Carabinieri, sarebbe quella di omicidio stradale. E’ successo tutto durante la notte, dopo una segnalazione ricevuta dalla Centrale Operativa, che ha permesso ai Carabinieri della Compagnia di Signa di intervenire, verso le 4.30, in via Chiella a Campi Bisenzio dove era stata segnalata appunto una persona riversa per terra sulla carreggiata. Oltre ai Carabinieri, sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 che ha accertato il decesso dell’uomo. Si tratta di un quarantasettenne di Campi Bisenzio: dai primi accertamenti le cause della morte sembrano riconducibili a un incidente stradale. Sul luogo, infatti, sono stati trovati frammenti di plastica e tracce di pneumatici dovuti a una improvvisa sterzata. La salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi mentre sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Signa.