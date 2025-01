“Lo zio Coso” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Al Teatro Manzoni sabato 25 gennaio, sarà in scena Lst Teatro con “Dov’è finito lo zio coso”, liberamente tratto dal romanzo “Lo zio Coso” di Alessandro Schwed, con Gianni Poliziani e Alessandro Waldergan, adattamento teatrale e regia Manfredi Rutelli. Uno spettacolo che affronta tra il grottesco e il tragicomico un tema purtroppo sempre attuale: quello della memoria e del revisionismo storico. Storia apocalittica della memoria indifesa e del rischio dell’oblio, vede i due protagonisti, il viaggiatore Melik ed il veterinario Oscar Rugyo, incontrarsi, forse casualmente, forse no, in uno scompartimento del treno che sta portando Melik in Ungheria, alla ricerca delle sue radici e di suo zio, fratello del padre recentemente scomparso. Non uno spettacolo sull’olocausto o sulla shoah, quindi, ma sull’indispensabile esercizio della memoria. Biglietti: intero 16 euro, ridotto, Under 20, Over 65, soci Coop 14 euro.