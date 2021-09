L’omaggio di Forza Italia a Oriana Fallaci: “Non potremo mai dimenticare la più grande scrittrice di tutti i tempi”

FIRENZE – “Oggi che l’Afghanistan è di nuovo in mano ai talebani, con il rischio di diventare nuovamente un santuario del terrorismo, il messaggio di Oriana Fallaci, nel quindicesimo anniversario della scomparsa, riacquista una terribile attualità”. Si esprime così Paolo Gandola, consigliere metropolitano Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento che stamani si è recato, […]

FIRENZE – “Oggi che l’Afghanistan è di nuovo in mano ai talebani, con il rischio di diventare nuovamente un santuario del terrorismo, il messaggio di Oriana Fallaci, nel quindicesimo anniversario della scomparsa, riacquista una terribile attualità”. Si esprime così Paolo Gandola, consigliere metropolitano Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento che stamani si è recato, come di consueto, al cimitero degli Allori a Firenze, per deporre un omaggio floreale sulla tomba della grande scrittrice del Novecento. Con lui anche Paolo Giovannini, coordinatore provinciale di Forza Italia Firenze, e Angelo-Victor Caruso, coordinatore della Piana Fiorentina.

“Con la sua vita Oriana ha impersonato le immense contraddizioni del mondo – commentano gli esponenti di Forza Italia – dai reportage di guerra in Vietnam agli anni passati tra i guerriglieri greci, dai romanzi di successo ai pamphlet a difesa dell’identità cristiana, tutto nella vita di Oriana Fallaci sembra essere stato estremo e contraddittorio. Quella di Oriana è stata una vita fuori dal comune che con i suoi scritti ha tracciato il sentiero della memoria dei nostri tempi. Per noi di Forza Italia è dunque impossibile dimenticare la più grande scrittrice di tutti i tempi, una donna straordinaria e una fiorentina illustre che non ha mai rinunciato alla sua libertà di pensiero, anche quando le sue parole rischiavano di apparire scomode o addirittura temerarie”.