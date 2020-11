L’omaggio di Forza Italia ai caduti di Nassirya a diciassette anni dalla strage

CAMPI BISENZIO – Forza Italia ricorda i caduti di Nassiriya nel giorno del diciassettesimo anniversario della strage. Nei giorni scorsi, una delegazione azzurra guidata da Angelo Victor Caruso, coordinatore comunale di Forza Italia, e da Paolo Gandola, capogruppo in consiglio comunale, ha deposto un omaggio floreale presso la targa dedicata ai caduti presso l’atrio sotto la sala del consiglio comunale. “Seppur in forma riservata e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dall’attuale periodo storico vista l’emergenza sanitaria in corso, – commentano Caruso e Gandola – abbiamo ritenuto importante ricordare un momento tragico della recente storia italiana nel quale diciannove connazionali persero la vita mentre erano impegnati lontani da casa in una missione per la pace e per la libertà. Quella di Nassiriya fu il più grave attacco alle truppe italiane dalla fine della Seconda guerra mondiale ai giorni nostri e per questo non abbiamo potuto esimerci dal rendere omaggio alla memoria dei caduti militari e civili in Iraq. Ricordare ogni anno questi Figli d’Italia è per noi davvero un dovere”.