Longhi, divisione Ariete: a Campi Bisenzio rinnovato il contratto integrativo aziendale. La Fiom: “Risultato significativo”

CAMPI BISENZIO – Dopo l’approvazione all’unanimità da parte dei lavoratori, è stato sottoscritto in Ariete il rinnovo del contratto aziendale per i circa 80 addetti dello stabilimento di Campi Bisenzio (uffici amministrativi, commercializzazione, ricerca e sviluppo e riparazioni), facente parte della multinazionale veneta De Longhi Appliances. “Un accordo importante – si legge in una nota […]

CAMPI BISENZIO – Dopo l’approvazione all’unanimità da parte dei lavoratori, è stato sottoscritto in Ariete il rinnovo del contratto aziendale per i circa 80 addetti dello stabilimento di Campi Bisenzio (uffici amministrativi, commercializzazione, ricerca e sviluppo e riparazioni), facente parte della multinazionale veneta De Longhi Appliances. “Un accordo importante – si legge in una nota della Fiom Cgil – che prevede, fra l’altro, aumenti per il valore del premio di risultato, un incremento del valore del ticket restaurant e una quota maggiore a carico azienda per il fondo previdenziale Co.me.ta.”. Per la Fiom Cgil di Firenze, Prato e Pistoia e per la Rsu si tratta di “un risultato significativo che consente di tutelare diritti e salario dei lavoratori in questa difficile fase e conferma l’importanza della contrattazione aziendale”.