Longinotti, l’azienda vuole spostare l’attività da Firenze a Varese, protesta Fiom: “15 licenziamenti “mascherati”…”

FIRENZE – “Longinotti, l’azienda nel giro di pochi mesi vuole spostare tutta l’attività da Firenze in provincia di Varese, dove l’attuale proprietà ha un altro stabilimento, proponendo ai lavoratori (circa 15) di trasferirsi”: a lanciare l’allarme è la Fiom Cgil Firenze Prato Pistoia, che in una nota spiega: “Essendo oggettivamente complicato per i lavoratori trasferirsi […]

FIRENZE – “Longinotti, l’azienda nel giro di pochi mesi vuole spostare tutta l’attività da Firenze in provincia di Varese, dove l’attuale proprietà ha un altro stabilimento, proponendo ai lavoratori (circa 15) di trasferirsi”: a lanciare l’allarme è la Fiom Cgil Firenze Prato Pistoia, che in una nota spiega: “Essendo oggettivamente complicato per i lavoratori trasferirsi così lontano e modificare la vita propria e delle rispettive famiglie, questi sarebbero veri e propri licenziamenti “mascherati”. Per questo è stato proclamato lo stato di agitazione e chiesto urgentemente l’intervento del tavolo istituzionale presso la Regione Toscana”. Per la Fiom e la Rsu “non è accettabile chiudere e perdere un’azienda storica del territorio, che ora fabbrica macchinari per produrre mattonelle, e perdere preziosi posti di lavoro”.