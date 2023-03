L’Orchestra OsmannGold a Poggio a Caiano con “Lady in Swing”

POGGIO A CAIANO – Le note swing dell’Orchestra OsmannGold vogliono festeggiare tutte le donne con un concerto spettacolo in cui i grandi classici degli anni Trenta e Quaranta si fondono con con successi più recenti, in un programma vivace, brioso e coinvolgente impreziosito dalla presenza della cantante Cristina Capocchi. L’appuntamento è per domenica 12 marzo alle 17 alla sala Spadini delle Scuderie Medicee di Poggio a Caiano, per un concerto organizzato dal Comune, ingresso gratuito. Non solo swing, non solo musica da ballare, quindi, ma anche da ascoltare grazie a un programma che dalla New York degli anni ruggenti ci porta verso grandi successi italiani, con le canzoni – tra gli altri – di Fred Buscaglione e Renato Carosone, autori capaci di sprigionare tutta l’energia del ritmo sincopato che caratterizza questo genere. Un’occasione per riscoprire e condividere tutta la vitalità tipica di un’epoca ancora oggi simbolo di modernità e giovinezza che porta alla riscoperta di tutti i valori positivi di una stagione in cui, insieme alle danze e alla voglia di spensieratezza si univano il desiderio di libertà e dell’uguaglianza celebrando un ritmo nuovo, accessibile a tutti. Ogni brano sarà introdotto da brevi testi originali capaci di accompagnare lo spettatore dentro l’atmosfera del brano per ricostruire le vicende, gli aneddoti e i personaggi che ne sono protagonisti.

L’orchestra OsmannGold (trombone: Fausto Antonini, sax tenore: Fabrizio Cortopassi, sax contralto e soprano: Filippo Grassi, tromba: Stefano Pratesi, tromba: Marco Nesi, flicorno: Luciano Fiorello, pianoforte: Massimo Barsotti, contrabbasso: Giulio Barsotti, batteria: Marcello Nesi, voce: Cristina Capocchi, presentazioni: Francesca Vattiata) è composta da nove musicisti capaci di ricreare le atmosfere delle big band tradizionali con un repertorio che attraversa i grandi classici di ogni tempo e luogo a cui si uniscono composizioni originali e arrangiamenti di capolavori poco conosciuti. Info: cultura@comune.poggio-a-caiano.po.it – 055 8701280/281 – www.comune.poggio-a-caiano.po.it – www.facebook.com/osmanngold