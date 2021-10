Lorenzo Falchi “I cittadini hanno apprezzato il lavoro fatto in questi anni”

SESTO FIORENTINO – Emozionato e contento. Lorenzo Falchi rieletto sindaco di Sesto Fiorentino ha incontrato le liste che lo hanno sostenuto all’Unione operaia di Colonnata, nella sala Lepri, la sala più grande dove si stavano proiettando i risultati che via via arrivavano dallo spoglio delle schede. “Stasera oltre l’emozione non riesco ad andare” dice Falchi. […]

SESTO FIORENTINO – Emozionato e contento. Lorenzo Falchi rieletto sindaco di Sesto Fiorentino ha incontrato le liste che lo hanno sostenuto all’Unione operaia di Colonnata, nella sala Lepri, la sala più grande dove si stavano proiettando i risultati che via via arrivavano dallo spoglio delle schede. “Stasera oltre l’emozione non riesco ad andare” dice Falchi. Risultati sempre in salita che si attesta al 70%, superando anche il 65% che lo aveva visto vincere nelle scorse elezioni del 2016 al ballottaggio contro Zambini del PD. Arriva all’incontro sorridendo emozionato e felice, viene circondato dai suoi sostenitori, dai giornalisti, si concede solo una rapida carezza alla compagna che arriva silenziosa.

“Sono molto contento – dice – è un risultato eccezionale come coalizione. C’è tanto da fare anche se stasera ci godiamo la vittoria. Ringrazio tutte le forze politiche della coalizione, i candidati e le candidate per il lavoro che hanno fatto. Mi fa piacere vedere che il lavoro fatto in questi anni viene apprezzato dai cittadini”.

Non pensava di raggiungere queste percentuali, “ma ho capito che c’era attenzion a quello che abbiamo fatto – dice – e non abbiamo avuto difficoltà a convincere il nostro elettorato, ad aiutarci nel percorso ce ne siamo accorti durante la campagna elettorale”.

Anche a Sesto l’affluenza alle urne è stata piuttosto basso. “E’ un elemento che ci deve spronare a far cambiare – dice – forse ha influito il fatto che a Sesto non ci fosse una sfida accesa”. Adesso si gioca tutto sulle liste. Nel momento in cui stiamo scrivendo il primo partito è il PD che supera il 28%, seguito da Per Sesto che ottiene un 23%, scende Sinistra Italiana al 12,69%. Un dato tutto sestese visto che il sindaco rieletto è di Sinistra Italiana.