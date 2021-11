Lorenzo Loiero “non sottovalutiamo il problema: i lavori stradali in via Einstein sono necessari”

CAMPI BISENZIO – Nessuna sottovalutazione del problema per quanto riguarda la questione del manto stradale di via Einstein, ad assicurarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Loiero che ha risposto alla segnalazione fatta da un cittadino a Piananotizie. “L’ufficio è a conoscenza di tutte le criticità che sono già state segnalate ed evidenziate dagli stessi […]

CAMPI BISENZIO – Nessuna sottovalutazione del problema per quanto riguarda la questione del manto stradale di via Einstein, ad assicurarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Loiero che ha risposto alla segnalazione fatta da un cittadino a Piananotizie. “L’ufficio è a conoscenza di tutte le criticità che sono già state segnalate ed evidenziate dagli stessi tecnici. Abbiamo sotto controllo la situazione di tutte le strade del territorio”.

L’assessore ha quindi precisato “Quando interveniamo dobbiamo fare alcune scelte in base alle priorità evidenziate. Quindi lo facciamo tenendo sempre presenti elementi come la necessità dell’intervento e il budget che abbiamo a disposizione. Siamo consapevoli dei lavori da realizzare da qui ai prossimi anni, come nel caso che ci è stato segnalato in via Einstein”.

Commentando il caso specifico Loiero ha aggiunto “Si tratta di una strada a servizio di una zona industriale e il manto stradale risulta fortemente compromesso dal passaggio di mezzi pesanti. L’ufficio Lavori pubblici ha registrato la situazione, ha preso atto dello stato di dissesto della strada ma ha anche specificato di non aver ravvisato situazioni di imminente pericolo”. Questo però per l’assessore non vuol dire che l’Amministrazione non si occuperà della questione, ha concluso infatti spiegando “Stiamo lavorando affinché venga trovata la copertura finanziaria che, in base alla perizia redatta dall’ufficio, è di 300mila euro”.

Valentina Tisi