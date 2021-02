Lorenzo, Niccolò e Giulia: ecco i nomi più “gettonati” nel 2020

SESTO FIORENTINO – Lo sanno bene i genitori quanto sia importante la scelta del nome per il proprio figlio, spesso si tratta di una decisione presa pesando bene il suono che il nome avrà una volta abbinato al cognome. Nomi lunghi o corti, nuovi o tradizionali, ispirati dal cinema o dal calcio, ogni epoca è […]

SESTO FIORENTINO – Lo sanno bene i genitori quanto sia importante la scelta del nome per il proprio figlio, spesso si tratta di una decisione presa pesando bene il suono che il nome avrà una volta abbinato al cognome. Nomi lunghi o corti, nuovi o tradizionali, ispirati dal cinema o dal calcio, ogni epoca è in qualche modo rappresentata dai nomi dai bambini nati in quel periodo. Una curiosità che ci arriva dall’ufficio anagrafe del Comune di Sesto Fiorentino è quella dei nomi dei bambini nati nel 2020 più diffusi.

Per quanto riguarda i maschietti i nomi più gettonati sono pari merito Niccolò e Lorenzo: lo scorso anno ne sono stati registra 7 Niccolò e 7 Lorenzo, due nomii tipici toscani che rimandano a Machiavelli e a Il Magnifico (chissà se ha inciso nella scelta anche la fiction tv Lorenzo dei Medici!). Gli altri nomi scelti per i bambini sono stati: Leonardo (altro nome toscano), Alessandreo (un sempreverde), Giulio (nome classico), Enea e Gabriele.

Per le femmine il nome più gettonato continua ad essere un classico: Giulia (7 bambine nate lo scorso anno portano questo nome), seguito da Alice (nome per i toscani un po’ scivoloso nella pronuncia della ‘c’), Olivia, Matilde e Aurora quest’ultimo da qualche anno sta scalando la classifica dei nomi per bambine.