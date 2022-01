Lotta al Covid e risparmio energetico: verso la conclusione i lavori per rendere più “efficiente” la scuola Leonardo da Vinci

LASTRA A SIGNA – Sono in fase di completamento i lavori di sostituzione degli infissi alla scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci. E questa mattina il sindaco Angela Bagni, insieme all’assessore ai lavori pubblici Emanuele Caporaso, ha effettuato un sopralluogo per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori che termineranno entro questa settimana, in tempo per la ripresa dell’attività scolastica il prossimo 10 gennaio. Una seconda parte dell’intervento sarà completata durante le festività pasquali. Si tratta infatti di ben 121 infissi da sostituire, in parte finanziati grazie ai 200.000 euro ottenuti dal bando del Miur (Ministero per la pubblica istruzione) per lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici adibiti a uso scolastico con l’obiettivo di garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche migliorando l’aerazione anche per contrastare la diffusione del virus Covid-19 e consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica. La restante parte del finanziamento, 130.000 euro, proviene dall’investimento di fondi statali ottenuti per l’efficientamento energetico.

I lavori di sostituzione riguardano le aule nel lato sud est della scuola e i laboratori al piano seminterrato e quelli della facciata principale esposta a nord, dove sono presenti anche le vetrate di dimensioni maggiori. Gli infissi sono realizzati in alluminio a taglio termico, con rispondenza alle vigenti normative europee di tenuta ed isolamento termico e acustico, risultando anche più efficienti dal punto di vista del risparmio energetico, con lo scopo di migliorare il comfort e la sicurezza delle aule didattiche e degli ambienti scolastici.

“Si conferma l’attenzione di questa amministrazione al settore scuola – ha detto l’assessore Caporaso – portando a conclusione questi lavori alla Leonardo Da Vinci con l’obiettivo di una miglior aerazione delle aule, ottimizzazione e risparmio energetico e isolamento acustico. In futuro la nostra intenzione è continuare a reperire risorse per proseguire con i lavori di efficientamento e ammodernamento anche degli altri plessi scolastici del territorio”.