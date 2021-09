Lotta al Covid: il Premio Levriero Città di Campi va alle associazioni di volontariato. Domani la consegna

CAMPI BISENZIO – Un premio, che sicuramente non ha solo un valore simbolico, per l’impegno dimostrato nella lotta al Covid. E’ quello che l’amministrazione comunale consegnerà alle associazioni di volontariato che in questi mesi sono sempre state in prima linea sul territorio campigiano. Come spiega infatti la presidente del consiglio, Eleonora Ciambellotti, “venerdì 24 settembre, […]

CAMPI BISENZIO – Un premio, che sicuramente non ha solo un valore simbolico, per l’impegno dimostrato nella lotta al Covid. E’ quello che l’amministrazione comunale consegnerà alle associazioni di volontariato che in questi mesi sono sempre state in prima linea sul territorio campigiano. Come spiega infatti la presidente del consiglio, Eleonora Ciambellotti, “venerdì 24 settembre, alle 18, il consiglio comunale ringrazierà ufficialmente Misericordia, Fratellanza Popolare, Pubblica Assistenza e Vab, protagoniste assolute nelle azioni messe in campo durante l’emergenza Covid con il Premio Levriero della Città di Campi Bisenzio. Nell’occasione, inoltre, sono stati invitati tutti i cittadini che volontariamente hanno collaborato, ai quali verrà consegnato un attestato di riconoscimento. La cerimonia si terrà alla tensostruttura Scarlini a Villa Montalvo”.