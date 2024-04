Lotta alla dispersione scolastica, a Montemurlo doposcuola gratis per tutti 

MONTEMURLO – Il Comune di Montemurlo mette in campo azioni concrete di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e promuove un servizio di doposcuola per il sostegno ai compiti e al recupero delle materie insufficienti completamente gratuito per le famiglie con la finalità per i ragazzi di raggiungere il successo formativo. Il servizio è destinato agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori. Nei giorni […]

MONTEMURLO – Il Comune di Montemurlo mette in campo azioni concrete di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e promuove un servizio di doposcuola per il sostegno ai compiti e al recupero delle materie insufficienti completamente gratuito per le famiglie con la finalità per i ragazzi di raggiungere il successo formativo. Il servizio è destinato agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolta la gara per l’assegnazione del contributo per la realizzazione di attività di doposcuola nel biennio 2024/2025, che è stata vinta dalla Cooperativa Sociale Alambicchi Onlus di Prato. L’importo totale del contributo messo a disposizione dal Comune è pari a 13.000 euro, di cui 5.000 serviranno per le attività da svolgere nel periodo aprile-giugno 2024 e 8 mila da febbraio a giugno 2025.Grazie al contributo comunale il servizio di doposcuola per le famiglie sarà gratuito. L’assessore alla pubblica istruzione del Comune sottolinea che si tratta di un servizio importante di sostegno, completamente gratuito, per aiutare gli studenti con fragilità a recuperare le materie insufficienti e ottenere così più facilmente il successo formativo. Un servizio inclusivo che vuole aiutare soprattutto le famiglie più fragili che non hanno l’opportunità di sostenere in autonomia il costo delle ripetizioni.

Le attività di doposcuola saranno organizzate al circolo Arci Nuova Europa (via Curiel 102 a Oste). Il servizio sarà organizzato su cinque pomeriggi, per un massimo di 25 studenti per la scuola secondaria di primo grado ed un massimo di 25 studenti per la scuola secondaria di secondo grado. Il lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 17 l’attività sarà destinata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, mentre il mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17 per quelli delle medie. Lunedì 6 maggio alle 18 nella saletta “Peppino Impastato” (piazza Don Milani, 2 – Villa Giamari) è previsto un incontro rivolto a tutti i genitori degli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nel Comune di Montemurlo, che hanno bisogno di sostegno ai compiti per dare informazioni sul doposcuola e per poter raccogliere le iscrizioni.

In Toscana il tasso di abbandono scolastico nel 2021 si è attestato all’11,1% e la provincia pratese condivide insieme ad altre tre zone, rispettivamente la zona dell’empolese, del pistoiese e della valle del Serchio, l’indice di criticità più alto. Prato risulta essere anche la provincia italiana con la più alta percentuale di abbandono scolastico tra gli studenti stranieri nel biennio delle superiori (49,5% contro il 35,4% del dato italiano).Le fragilità che attraversano il tessuto sociale, culturale e familiare, acuite dalle conseguenze post pandemia da Covid-19 e le difficoltà del sistema scolastico nel favorire percorsi di successo per i minori in situazione di vulnerabilità rendono il compito educativo, oggi più che mai, molto più complesso. Il dopo scuola aiuterà gli studenti, non solo a svolgere i compiti, ma anche a trovare strategie di studio e di organizzazione più efficaci.