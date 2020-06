Lotta alle zanzare, da martedì 23 giugno in distribuzione il kit per il trattamento antilarvale

LASTRA A SIGNA – Come da ordinanza del sindaco Angela Bagni dello scorso 15 maggio, il Comune di Lastra a Signa sta mettendo in atto una campagna che prevede azioni di contrasto al proliferare di diversi insetti, soprattutto la zanzara tigre, durante il periodo estivo. Fra le varie indicazioni contenute nel documento si invita soprattutto i cittadini a provvedere a eliminare tutti i possibili ristagni d’acqua dalle rispettive proprietà e nei pozzetti grigliati e, quando non è possibile eliminare i ristagni, deve essere eseguita la lotta contro le larve attraverso prodotti larvicidi specifici. A tal fine dal prossimo 23 giugno e fino al 2 luglio, tutti i martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 9.30 alle 13.30, saranno distribuiti gratuitamente i blister (forniti al Comune da Alia Servizi Ambientali Spa) per il trattamento antilarvale ai residenti che hanno pertinenze esterne, che saranno corredati dalle necessarie informazioni su come utilizzarli. Le confezioni saranno distribuite presso una postazione che verrà collocata sotto il porticato del palazzo comunale in piazza del Comune. Ricordiamo che la consegna è rivolta a chi ha aree giardino (condominiali e non), caditoie e tombinature, vasche e/o fontanelli. E’ consigliato di presentarsi per il ritiro da parte di un solo componente del nucleo familiare.