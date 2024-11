Lotta all’evasione fiscale: nel 2024 già recuperato oltre un milione di euro

SIGNA – Già da tempo l’amministrazione comunale signese ha deciso di intraprendere la linea dura contro l’evasione fiscale, “un’attività – si legge in una nota – con coinvolge l’ufficio tributi che da mesi ha avviato un incrocio dei dati con l’Anagrafe così da avere maggiori disponibilità economiche da investire e, in maniera graduale, anche alleggerire […]

SIGNA – Già da tempo l’amministrazione comunale signese ha deciso di intraprendere la linea dura contro l’evasione fiscale, “un’attività – si legge in una nota – con coinvolge l’ufficio tributi che da mesi ha avviato un incrocio dei dati con l’Anagrafe così da avere maggiori disponibilità economiche da investire e, in maniera graduale, anche alleggerire la pressione fiscale. E i numeri testimoniamo questa attività: nelle scorse settimane è stata accertata un’altra tranche di evasione Imu pari a 675.927 euro. Il totale recuperato, a oggi, come risulta dal bilancio, è pari a 1.207.292 euro. Una cifra che, ad anno ancora in corso, già si attesta sui livelli del 2023 quando furono recuperati 1.294.742 euro e del 2022 quando la lotta all’evasione portò nelle casse del Comune 1.212.372,10 euro”. «Si tratta di risultati importanti che testimoniano l’impegno, serio e costante, dell’ufficio del nostro Comune nel contrastare l’evasione fiscale, per ragioni di equità e con lo scopo di contenere, il più possibile, il carico e la pressione tributaria dei cittadini signesi. Un lavoro importantissimo che ha coinvolto i nostri dipendenti che si sono potuti avvalere di una consulenza esterna. Un impegno che proseguirà anche nel 2025 con un aiuto esterno con l’intento di recuperare risorse il più possibile assicurando un contrasto, ancor più efficace ed intenso, all’evasione per arrivare alla verifica oggettiva dell’eventuale anomalia riscontrata”.