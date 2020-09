Lotta allo spreco con la promozione di abitudini ecosostenibili: la scelta di Chiara Moni

SESTO FIORENTINO – Lotta allo spreco e promozione di abitudini ecosostenibili, limitando: è la scelta di Chiara Moni, cofondatrice di Officine Elettrodomestici che da alcuni anni sta portando avanti un modo di intendere l’attività commerciale fondato principalmente sulla salvaguardia del pianeta. Lo spirito green si concretizza in particolar modo nel ricorso a detergenti naturali. “Siamo un centro assistenza che si occupa di riparazione manutenzione di elettrodomestici insieme alla vendita di ricambi e accessori – dice Moni – Avendo a che fare tutto il giorno con elettrodomestici rotti, ci siamo accorti che molto spesso i guasti derivano dall’utilizzo di detergenti chimici, che hanno un impatto ambientale devastante e possono compromettere anche il funzionamento dei macchinari. Una risposta a questo problema arriva dall’utilizzo di detergenti naturali in sostituzione di quelli chimici. Alla base c’è una mia esperienza personale: per anni, infatti, ho sofferto di una bruttissima allergia che mi ha dato diversi problemi di salute. Mi sono rivolte a numerosi dermatologi, prima di capire che all’origine di tutto c’era proprio l’esposizione a determinate sostanze chimiche”. Da qui nasce l’incontro con Verdevero azienda di Vicenza specializzata nella produzione e vendita di detersivi naturali. “E’ stata una piacevole scoperta, – conclude Moni – che ben si coniuga con la nostra sensibilità verso le tematiche ambientali. Il mondo dei detersivi sta crescendo anche in una Regione come la Toscana. Per questo motivo è nata una partnership importante per la promozione e la diffusione di stili di vita ‘green’ e la cultura dell’eco-detergenza”.