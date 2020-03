Lotta contro il Coronavirus: la Fiorentina si mobilita per aiutare la ricerca

CAMPI BISENZIO – Un presidente e un gruppo di dirigenti “differenti”. Rocco Commisso e i suoi collaboratori lo sono per davvero. Come riporta infatti Fiorentinanews.com, “al di là delle iniziative dei singoli, la Fiorentina ha deciso di mobilitarsi a sostegno della ricerca contro il Coronavirus. La società sta studiando modalità per fare donazioni in un momento storico e molto delicato per il nostro Paese. In silenzio o anche apertamente, nelle prossime settimane qualcosa verrà reso noto in merito. Il club viola vuol essere capofila ed esempio anche per tutte le squadre di A”.