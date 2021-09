Lotteria della Fiera: consegnati i premi ai vincitori

SESTO FIORENTINO – Con una semplice cerimonia privata nella sala multimediale di Croceviola, sono stati consegnati gli ultimi premi della Lotteria della Fiera 2021, alla presenza di Avis, Lions Club Sesto Fiorentino e Banda Musicale.

Il 1° premio, la bicicletta elettrica Nilox E.Bike X6 offerta dal Lions Club Sesto Fiorentino è stato ritirato da Marisa e Angelo, due maturi ed emozionati sestesi doc. Il 2° premio, la macchina da caffè QRnR Grimac offerta con 300 cialde da Officine Elettrodomestici di Marco Rebuffo di via Gramsci è stato ritirato e poi donato all’Avis dal suo anonimo vincitore (uno dei 220 tra soci ed amici dei Lions che hanno comprato un biglietto della lotteria) ed è ora attiva nella nuova sede in via Petrosa 19. Il 3° premio, la raffinata lampada da tavolo della MLE – Hotel Lighting di Campi Bisenzio, in ceramica, metallo e tessuto, è ora nell’abitazione di Anna e Alessio, due sposini novelli diventati da poco donatori di sangue, che ci hanno inviato anche la foto per far vedere dove l’avevano sistemata. Il 4° premio, il misuratore di pressione digitale ClearRapid offerto da Farmafree, è stato ritirato da Daniela davanti alla sede della Parafarmacia di via Cavallotti. Il 5° e il 6° premio, il gioiello S’Agapò offerto dalla gioielleria LDM di Sabrina Piermarini, Presidente del Centro Commerciale Naturale di Sesto Fiorentino, ed il set di lenzuolo e federe offerto da Aiazzi, sono stati consegnati ai rispettivi vincitori che sono però voluti restare anonimi.

“Il Lions Club di Sesto Fiorentino ha accolto volentieri l’invito di Avis Comunale e Banda Musicale a partecipare alla Lotteria della Fiera 2021 – ha detto Elena Rodighiero, Presidente del Club, – mettendo a disposizione il primo premio e aiutando a promuovere l’iniziativa nel poco tempo che avevamo a disposizione per raggiungere il suo scopo. Siamo quindi particolarmente soddisfatti del risultato ottenuto dalla vendita dei biglietti di questa lotteria e di aver così contribuito in modo significativo all’acquisto delle 4 carrozzine per persone con disabilità che verranno a breve consegnate alla Piscina comunale di Sesto Fiorentino”.

La lotteria della fiera, che ha sostituito il tradizionale concerto e tombolata di fine estate, non era infatti finalizzata al solo sostentamento delle attività delle due associazioni, ma aveva come obiettivo principale l’acquisto delle carrozzine per la piscina comunale, in ormai necessaria sostituzione di quelle attualmente in uso.

“La possibilità di avere un primo premio così prestigioso, offerto dal Lions Club Sesto Fiorentino, e degli altri premi di pregio che hanno integrato la lotteria, ha contribuito in modo determinante ad attirare l’attenzione sull’iniziativa – ha detto Luca Gorrone, Presidente dell’Avis comunale sestese – e a raccogliere adesioni sufficienti a raggiungere l’obiettivo nelle sole due settimane che avevamo a disposizione”.

“È stato splendido aver potuto condividere questa avventura a lieto fine con gli amici del Lions Club Sesto Fiorentino e con gli altri attori che ci hanno accompagnato, ognuno secondo le proprie possibilità – ha detto Roberto d’Alessio, Presidente della Banda Musicale sestese – tra i quali ricordiamo, per tutti, i Viviamo In Positivo – Volontari clown di corsia di Firenze e alcuni dei negozianti del centro cittadino e SestoTv”.

Con i biglietti della Lotteria venduti è arrivato un contributo per l’acquisto di una poltrona per gli sportivi disabili della piscina comunale. La consegna avverrà all’inizio della prossima settimana.