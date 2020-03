Lotti (Farmapiana): “I farmaci a domicilio a Signa? Avrei auspicato un confronto anche qui…”

SIGNA – Non ci sta il presidente di Farmapiana Spa Francesco Lotti. E replica alle critiche ricevute in merito al fatto che a Signa alla consegna dei farmaci a domicilio ci pensano le farmacie private. “Si tratta di un servizio – spiega Lotti – che noi avevamo già intrapreso due anni fa in collaborazione con la Misericordia di San Mauro ma siamo stati denunciati. Un servizio che era ad esclusivo beneficio della comunità. Il consiglliere di UPS credo che conosca bene la vicenda, e non ricordo che le forze politiche presenti allora in consiglio comunale abbiano preso, né prima, né dopo le nostre difese. Una vicenda che ha dimostrato chiaramente che avevamo seguito i protocolli voluti dalla Regione e che il fatto non sussisteva, con “beghe” legali, però, non indifferenti sia per noi che per la stessa associazione di volontariato. Partiremo quindi anche noi, ma con la comprensibile attenzione nello stilare le procedure. Rammarica, quindi essere criticati, in un momento di emergenza, per un servizio che non abbiamo ancora attivato. Abbiamo nove farmacie in 5 Comuni e l’organizzazione richiede tempi che, per chi gestisce un numero inferiore di farmacie, sicuramente è più semplice. Avrei avuto piacere, quindi, che ci fosse stato un confronto per una possibile collaborazione coordinato dall’amministrazione comunale, come avvenuto negli altri Comuni soci, il momento penso che lo richiedesse”.