Lottomatica Holding. Sinistra Italiana “l’emergenza Covid non deve diventare una scusa contro i lavoratori”

SESTO FIORENTINO – La riorganizzazione del lavoro da parte di Lottomatica Holding mette a rischio anche la sede di Sesto Fiorentino, Sinistra Italiana Sesto Fiorentino esprime la sua solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori di Lottomatica Holding in stato di agitazione come i loro colleghi di tutta Italia.

“Nonostante gli utili fatti negli anni e anche nel 2019, – si legge in una nota di Sinistra Italiana di Sesto Fiorentino – l’azienda ha annunciato una riorganizzazione che non esclude la chiusura di numerose sedi, fra cui quella di Sesto Fiorentino, optando per uno smart-working spinto. L’emergenza Covid-19 non deve diventare una scusa per una radicale trasformazione del mondo del lavoro con uno sradicamento dai luoghi di produzione: il lavoro agile deve essere una opportunità e non una strategia di disintegrazione delle sedi lavorative fatta solo per diminuire i costi aziendali. Il futuro del nostro Paese e dei nostri territori passa da sviluppo e ripresa e non da una gigantesca redistribuzione verso l’alto delle risorse a spese dei lavoratori”.

