Lucciola: abbattuto il corpo di fabbrica vicino. Al suo posto sarà costruito un porticato leggero

SESTO FIORENTINO – Abbattuto, questa mattina, il corpo di fabbrica accanto alla ex Lucciola la storica palazzina della Polisportiva sestese di piazza IV Novembre. Le operazioni, iniziate poco dopo le 8, si sono concluse in tarda mattinata. “I lavori per la riapertura della Lucciola procedono nei tempi previsti, al netto, ovviamente, dei ritardi accumulati durante […]

SESTO FIORENTINO – Abbattuto, questa mattina, il corpo di fabbrica accanto alla ex Lucciola la storica palazzina della Polisportiva sestese di piazza IV Novembre. Le operazioni, iniziate poco dopo le 8, si sono concluse in tarda mattinata.

“I lavori per la riapertura della Lucciola procedono nei tempi previsti, al netto, ovviamente, dei ritardi accumulati durante le prime fasi dell’emergenza sanitaria – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Kalmeta che, insieme ai tecnici, ha effettuato un sopralluogo in mattinata – L’obiettivo rimane quello di riuscire a riaprire la nuova Lucciola il prossimo anno, ultimando un intervento che non soltanto riqualifica e restituisce un luogo tanto caro a tutti i sestesi, ma sarà elemento di trasformazione di tutto il centro. Il giardino della Lucciola diventerà uno spazio accessibile e integrato con la piazza: l’accesso da via Guerrazzi sarà a tutti gli effetti un ingresso pedonale privilegiato verso il nostro centro cittadino che si arricchirà di uno spazio in più per attività culturali, ricreative e sociali”.

Al posto della struttura sarà realizzato un porticato leggero, restituendo all’edificio una forma e un aspetto maggiormente fedeli a quelli originari e migliorando la connessione tra piazza e giardino.