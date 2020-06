Lucciola e ciclabile del Parco della Piana, l’assessore Kalmeta “approvati due atti importanti”

SESTP FIORENTINO – Un altro passo in avanti verso la riqualificazione della Lucciola di piazza IV Novembre. La giunta comunale ha approvato la riqualificazione della Polisportiva. L’annuncio sul canale social da parte dell’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Kalmeta che aggiunge “ultimo passaggio prima di andare in gara, che è in preparazione e uscirà a breve”. […]

SESTP FIORENTINO – Un altro passo in avanti verso la riqualificazione della Lucciola di piazza IV Novembre. La giunta comunale ha approvato la riqualificazione della Polisportiva. L’annuncio sul canale social da parte dell’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Kalmeta che aggiunge “ultimo passaggio prima di andare in gara, che è in preparazione e uscirà a breve”. L’assessore nel post annuncia un altro atto approvato: i percorsi della pista della Piana. “Due ulteriori lotti del progetto ciclabile che, attraverso il parco della Piana, collegherà Sesto Fiorentino con Campi Bisenzio – prosegue Kalmeta –

Un ringraziamento ai nostri uffici e ai progettisti, che in un momento non facile hanno portato avanti il lavoro che ci permetterà di restituire, riqualificati, importanti spazi per la città e creare nuove prospettive per gli spostamenti tra i comuni della Piana”.