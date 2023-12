“Luci d’inverno”: concerti, laboratori e spettacoli

CALENZANO – Concerti gospel, laboratori e attività per bambini, spettacoli teatrali, musica itinerante: torna con un ricco programma “Luci d’Inverno”, la rassegna promossa dal Comune di Calenzano nel periodo delle festività. Gli eventi sono gratuiti, per tutte le iniziative di CiviCa la prenotazione è obbligatoria (telefono 055 8833421). Per gli spettacoli del Teatro Manzoni, costi […]

CALENZANO – Concerti gospel, laboratori e attività per bambini, spettacoli teatrali, musica itinerante: torna con un ricco programma “Luci d’Inverno”, la rassegna promossa dal Comune di Calenzano nel periodo delle festività. Gli eventi sono gratuiti, per tutte le iniziative di CiviCa la prenotazione è obbligatoria (telefono 055 8833421). Per gli spettacoli del Teatro Manzoni, costi dei biglietti e informazioni: teatromanzonicalenzano.it; per le attività al Museo del figurino storico, direzionemuseo@atccalenzano.it e museofigurinostorico@atccalenzano.it.

“Anche quest’anno Luci d’Inverno – commenta l’assessore alla cultura, Irene Padovani – si rivolge a tutti, offrendo iniziative culturali adatte a età e interessi diversi. Per oltre un mese in programma ci saranno letture, musica, spettacoli e iniziative per i più piccoli, grazie alla collaborazione tra Amministrazione, biblioteca CiviCa, MuFiS, Teatro Manzoni e le realtà associative, che sono una delle ricchezze del nostro territorio. Per la prima volta anche Officina Civica in via Petrarca aprirà le porte degli spazi rinnovati per attività con i bambini”. Si inizia domenica 10 dicembre alle 16 con una caccia al tesoro al MuFiS, per bambini dai 5 agli 11 anni. Sempre al Museo ci saranno attività anche il giorno della Befana.

A CiviCa mercoledì 13 dicembre alle 16.30 gli Amici di CiviCa presentano “Le renne capricciose” Letture e laboratorio con Nonno Artenio e Tata Cinzia (prenotazione obbligatoria 333.7534738); alle ore 18 la rassegna “Penso quindi scrivo” con Luisa Patta. Il 14 dicembre, alle 17, lettura animata e laboratori per bambini dai 5 anni. Altri laboratori per bambini anche martedì 19 dicembre alle 17; storie in inglese e lavoretti natalizi mercoledì 20 dicembre e il 4 gennaio alle 17. Il 21 dicembre la festa di Natale con gli Amici di Civica. Il 5 gennaio alle 17 arriva la tombola per i piccoli. Sabato 16 dicembre un pomeriggio intero di attività, in piazza Vittorio Veneto. Si inizia alle 14 con i giochi di una volta a cura di Sale in Zucca, poi con il Ranch La Chiusa, giro in carrozza; alle 15 musica swing con “Talking Ties: La Banda Sotto il Vischio”; alle 15.30 “Passeggiando per Calenzano alla ricerca di Babbo Natale” a cura di ATC e alle ore 16 presentazione e distribuzione del calendario 2024 del Comune di Calenzano.

Al Teatro Manzoni gli appuntamenti sono il 17 dicembre con “Babbo Natale su Marte”, il 18 con il saggio della scuola di teatro, il 20 con “Pastor Ron Gospel Show” con Toscana Gospel Festival. L’incasso della serata sarà devoluto al fondo per le popolazioni alluvionate. Per info e prenotazioni: 055 8833292/448. Il 31 dicembre si festeggia l’arrivo dell’anno nuovo a teatro con lo spettacolo “Mi è scappato il morto” e brindisi di mezzanotte. Il 1 gennaio il tradizionale concerto, con offerte destinate al fondo Bordoni di Calenzano. Il 6 e 7 gennaio “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti”. A Officina Civica (via Petrarca, 180) laboratori e attività per i bambini il 22 dicembre alle 17; alle 21.30 concerto a cura della Scuola di musica di Calenzano. Il 6 gennaio alle 17 “Una befana a regola d’arte”: coreografia e canto, animazione con racconti interattivi, costruzione di una marionetta. Per costi e prenotazioni: contatti@formazioneattori.it