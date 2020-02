Lucia Metti (Aks Sesto) è campionessa toscana di karate

SESTO FIORENTINO – Si sono svolti al Palazzetto dello sport del Pontormo le fasi regionali di qualificazione al Campionato Italiano di Kumite categoria Juniores. Per la società sestese Accademia Karate Shotokan si è presentata Lucia Metti, forte di una preparazione atletica costante e dall’ottimo risultato di poche settimane fa al Trofeo della Val di Cornia. Il Kumite, ovvero il combattimento sportivo del karate, vede confrontarsi due atleti alla volta in match da 2 minuti: il vincente passa al turno successivo seguendo un tabellone ad eliminazione diretta. Solo chi si aggiudica il podio, infine, può prendere parte al Campionato Italiano di Kumite. Lucia non ha temuto l’altezza delle sue avversarie: con due scontri vinti, 4 punti segnati e nessun punto subito, si è aggiudicata la medaglia d’oro e quindi ha staccato il biglietto per il PalaPellicone di Ostia dove si svolgerà il Campionato Italiano Kumite Fijlkam. Soddisfazione da parte dei coach dell’Aks che la seguono durante gli allenamenti settimanali presso la Palestra Olimpia: ben 4 sessioni tra allenamenti specifici di kumite e di preparazione atletica. I prossimi impegni vedranno l’Accademia Karate Shotokan in trasferta a Follonica per l’Open di Toscana. Con numeri record, si parla di 1400 iscritti, l’Aks sarà occupata su più fronti: organizzativo con il maestro Leonardo Marchi, e sportivo con tecnici e atleti.