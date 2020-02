Lucia Metti, una sestese ai campionati italiani di karate

SESTO FIORENTINO – Dopo la vittoria di qualche settimana fa, Lucia Metti ha preso parte al Campionato Italiano di Karate Fijlkam come campionessa toscana per la categoria Kumite Junior 66 kg. Domenica scorsa, infatti, al PalaPellicone di Ostia ha rappresentato l’Accademia Karate Shotokan in una delle categorie più agguerrite e numerose dell’intero torneo, facendosi valere contro delle degne avversarie. Al primo turno è passata agilmente in vantaggio e ha concluso il match in supremazia per 4-0. Il secondo round è stato gestito dalla karateka sestese che resta in vantaggio per tutto l’incontro. Quindi in finale di poule riesce a recuperare la situazione di svantaggio andando a pareggiare 4-4: solo il giudizio finale degli arbitri, assai discutibile, ne hanno decretato la sconfitta. Purtroppo la sua avversaria, non accedendo alla finale della categoria, non ha consentito il ripescaggio di Lucia che quindi si è fermata al settimo posto. Lo stesso giorno, a Viareggio, la delegazione della squadra preagonista ha gareggiato alla Coppa di Carnevale, riportando nel dojo sestese Palestra Olimpia un cospicuo bottino di medaglie e piazzamenti di rilievo.